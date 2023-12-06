Суд обязал обеспечить питьевой водой жителей деревни, где никогда не было водопровода

Камышловский районный суд обязал администрацию Галкинского сельского поселения решить вопрос с водоснабжением деревни Бутырки.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в деревне никогда не было водопровода, а в тех источниках, которые есть, качество воды не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам. Администрация Галкинского СП, на территории которого находится деревня, никаких мер не предпринимает.

Прокуратура подала в суд иск с требованием обязать администрацию в течение года организовать водоснабжение деревни, суд эти требования удовлетворил.

Камышлов, Елена Владимирова

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