Екатеринбургский зоопарк обновит вольеры для обезьян за 26 миллионов

Екатеринбургский зоопарк планирует в 2024 году провести капитальный ремонт летних вольеров для обезьян. Сейчас на «Госзакупках» ищут подрядчика, который готов будет выполнить работы за 25,9 миллиона рублей. Новые вольеры посетители увидят осенью.

Согласно документам в заявке на «Госзакупках», капитальный ремонт проведут в 11 летних вольерах. Внутри зон для выгула подрядчик должен будет воссоздать максимально приближенные к условиям обитания обезьян условия за счет декоративного оформления. Кроме того, все вольеры должны быть оснащены местами укрытия, игровыми площадками, канатами и так далее. Инженерные коммуникации и ограждения тоже реконструируют.

Заявки принимаются до 13 декабря. Работы нужно провести до августа 2024 года, а посетители смогут увидеть вольеры в октябре.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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