В первое утро морозов цены на такси взлетели (СКРИН)

Цены на такси взлетели сегодня утром из-за мороза. Сейчас столбики термометров в Екатеринбурге показывают -29 °C, но из-за ветра кажется холоднее. Желающих уехать на работу с комфортом сегодня существенно больше, чем обычно, поэтому агрегаторы выставляют повышающие коэффициенты на поездки в такси.

Например, уехать из Академического в центр на тарифе «Эконом» стоит больше тысячи рублей, хотя в обычное время услуга стоит меньше 500 рублей.

Вместе с тем, ночью, когда уже похолодало, из аэропорта Кольцово можно было уехать за те же 500 рублей до центра города – это средняя цена для таких поездок.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube