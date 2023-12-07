Синоптик предупредил о сбоях в показаниях термометров

Синоптик Алексей Пулин предупредил, что из-за морозов бытовые термометры могут сбоить. «Предвосхищая возможную предстоящую перепись бытовых заоконных термометров, хочу заметить, что при температуре воздуха -30 и ниже подобное «средство измерения» может давать ошибку до 10 градусов», – написал он в своем телеграм-канале.

По данным Гидрометцентра, сегодня днем в Екатеринбурге будет -27…-29 °C, а пик мороза придется на следующую ночь, когда воздух охладится до -35°.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube