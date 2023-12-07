Екатеринбургу подарили раку с мощами святой Екатерины

Екатеринбург в день святой Екатерины Александрийской, небесной покровительницы города, получил раку с мощами великомученицы. Подарок к 300-летию уральской столицы сделали крымчане. «Святыню преподнесли Екатеринбургской епархии от лица Общины православных верующих Крыма», – рассказал в своем телеграме митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Он отметил, что первые официальные упоминания о священных останках датированы 1802 годом, когда орден святого Августина передал их одной из итальянских церквей. Тогда же была подтверждена и задокументирована подлинность. Позже мощи были переправлены в США. А к 300-летию Екатеринбурга выкуплены Сергеем и Еленой Аксеновыми и доставлены в Россию. «С этой святыней мы и совершим крестный ход. И отныне в часовне святой великомученицы будут пребывать ее мощи – как видимый знак небесного заступничества покровительницы нашего города», – добавил митрополит.

Напомним, в этом году часовню святой Екатерины реконструировали – работы оплатил благотворитель, пожелавший сохранить инкогнито.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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