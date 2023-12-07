6 декабря в Екатеринбурге стало самым холодным за 23 года, но будет еще холоднее

6 декабря в Екатеринбурге стало самым холодным с 2000 года. Среднесуточная температура составила 21,4 градуса, что почти на 13 градусов ниже нормы. Но пик похолодания придется на ночь с четверга на пятницу.

Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге»: «Пик похолодания на этой неделе придется в ночь на пятницу, до -35..-40, а по востоку области еще на пару градусов ниже», – пишет эксперт.

Прошлой ночью холоднее всего было в Висиме и Ивделе, где столбики термометров опускались до -39 °C, а также в Североуральске (-38), Ирбите (-36,6), Гари (-36,3) и других городах области. В Екатеринбурге, по данным на 8 часов утра, было -28,3°.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube