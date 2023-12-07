«Сделали бы дистант до конца недели»: родители в морозы не повели детей в школы, хотя занятия никто не отменял

В связи с аномальными морозами в Екатеринбурге и Свердловской области многие родители сегодня не повели детей в школы. Для тех, кто все-таки пришел, уроки проведут, но в некоторых классах собралось всего по 5-10 детей. Кто-то считает, что на время таких морозов уместно объявлять дистант во всех школах, чтобы дети учились дома.

Тема, вести ли школьников на занятия, сегодня одна из топовых на городском родительском форуме. Те, у кого школа рядом, сегодня не побоялись морозов. А вот детей, которым нужно ехать на общественном транспорте или далеко идти пешком, оставили дома.

«Не пошли. Спят. Но нашем градуснике -31. Но одному до школы 15 минут топать, другому 22 минуты», – делятся родители.

При этом во многих классах сегодня пришло всего 5-10 человек, и учителя с ними проводят уроки. Тем, кто не добрался, дадут «усиленное» домашнее задание, чтобы с темами разбирались самостоятельно. Родители считают, что при таких морозах можно было бы объявлять централизованный дистант во всех школах: так было бы удобнее для всех.

«Морозы до следующей недели обещают, сделали бы уже дистант на 3-4 рабочих дня, и учителя чуток отдохнут от шумагама», – обсуждают форумчане.

В министерстве образования и молодежной политики Свердловской области напомнили, что решение о посещении школы принимают родители. При этом они должны предупредить классного руководителя о том, что ребенок остался дома. Решение о посещении студентами высших учебных заведений и СПО администрация учреждений принимают самостоятельно.

Напомним, дома можно оставаться при следующих условиях:

– Ученики 1-4 классов: при -28 °С без ветра, -25 °C с ветром (при скорости ветра не менее 4 м/с);

– Ученики 5-9 классов: при -30 °С без ветра, -28 °C с ветром;

– Ученики 10-11 классов: при -32 °С без ветра, -30 °C с ветром.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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