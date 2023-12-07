Нутрициолог объяснила, сколько витамина D надо принимать зимой

Потребление витамина D должно регулироваться в зависимости от результатов лабораторных анализов конкретного пациента, а не от времени года и количества солнца, рассказала «Новому Дню» нутрициолог Светлана Метлякова. По ее словам, часто медики прописывают взрослым уральцам профилактическую дозировку в 1000-2000 международных единиц, но нередко этого мало. «Необходимо смотреть по анализам, есть ли дефицит витамина D, и определять дозировку со своим лечащим врачом индивидуально», – подчеркнула она.

Также Метлякова рассказала, что витамин D лучше всего принимать в масляной форме, так как он жирорастворимый. По той же причине его лучше принимать во время еды с пищей, содержащей жиры.

Екатеринбург, Елена Сычева

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