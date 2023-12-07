Директора фонда святой Екатерины наградили медалью в честь покровительницы города

Директора Фонда святой Екатерины Александра Андреева наградили Медалью великомученицы Екатерины II степени. Епархиальную награду ему вручил митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений сразу по окончанию крестного хода в честь празднования Дня святой покровительницы города.

«Сегодня среди нас много тех людей, которые являются благополучателями, которым в свое время Фонд святой Екатерины помог. Кто-то сделал операцию, кому-то помогли с детьми, кому-то с жильем. Это все так или иначе вам подала святая Екатерина. Пусть ее молитвами в вашей жизни всегда будет достаток», – сказал владыка Евгений.

Фонд святой Екатерины активно восстанавливает утраченные и разрушенные храмы Урала, помогает в организации Царских дней, Светлой Пасхи, Дня святой Екатерины и других православных празднований.

Кроме медали, Александра Андреева отметили благодарственным письмом Законодательного собрания Свердловской области за активную благотворительную деятельность. Награду вручил депутат законодательного собрания свердловской области Алексей Свалов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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