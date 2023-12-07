В этом году свердловчане предпочли лыжные курорты Адлера и Южного Урала

Туристы из Свердловской области стали использовать больше мобильного трафика на горнолыжных курортах. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 25%.

У свердловчан в топ-5 популярных горных курортов входят не только Роза Хутор и Красная Поляна в Адлерском районе Краснодарского края (их выбрали 55% туристов), но и Банное и Абзаково на Южном Урале (27%). В общей сложности горнолыжники из Свердловской области прокачали на курортах около 25 тысяч гигабайт фото и видео. Такого объема данных хватит, чтобы сделать и переслать свыше 5 миллионов фото с великолепными снежными пейзажами.

Наибольшей популярностью горный отдых пользуется у путешественников 36-45 лет. К такому выводу пришли аналитики «Мегафона» на основе обезличенного мобильного интернет-трафика абонентов.

В целом по стране звание самого популярного круглогодичного горного курорта удерживает Красная Поляна. По итогам 11 месяцев 2023 года мобильный трафик россиян здесь вырос на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Шерегеш в этом году поднялся на второе место по популярности. В сравнении с прошлым годом кузбасский курорт прибавил почти 35% по потреблению интернет-трафика. На третьем месте – Роза Хутор, где мобильная передача данных выросла на 13%. В топ-5 популярных горных курортов также вошли Домбай и горнолыжный центр Южного Урала Банное, где пользователи активнее выходили в сеть на 24% и 31% соответственно.

У россиян уровень потребления мобильного интернета на наиболее востребованных горных локациях вырос на четверть год к году. На фоне возрастающего объема трафика специалисты «Мегафона» провели модернизацию сети к началу зимнему сезона. Так, скорость интернета в горах Розы Хутор и Красной поляны сегодня достигает уже 157 Мбит/c, а в низовье курорта – до 280 Мбит/c.

По данным «Мегафона», отдых в горах в основном предпочитают мужчины, они потребляют 60% от всего мобильного трафика в сети в этих локациях. Чаще всего горные курорты посещают россияне 36-45 лет (около 37% от всех туристов). Также активный отдых на высоте предпочитают абоненты группы 46+ (32%) и 26-35 лет (25%).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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