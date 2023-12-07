В Карпинске подростки избили 8-летнего мальчика, он в больнице

В Карпинске двое подростков избили 8-летнего мальчика. Ребенка пинали по животу и ногам, в итоге его госпитализировали. Врачи диагностировали тупую травму живота.

Прокуратура Карпинска и Следственный комитет начали свои проверки по факту инцидента, который предположительно произошел 5 декабря возле школы № 5. По какой причине подростки стали избивать мальчика, пока неизвестно.

«В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, степень тяжести причиненного несовершеннолетнему вреда здоровью, дана оценка деятельности органов системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних, законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, начата доследственная проверка по факту травмирования ребенка.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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