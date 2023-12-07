На строительство школ в Екатеринбурге выделили 800 млн рублей

Сегодня на заседании областного правительства было принято постановление о выделении Екатеринбургу 800 миллионов рублей на строительство школ.

В частности, деньги пойдут на строительство школы на улице Рощинской. Губернатор Евгений Куйвашев осенью инспектировал стройплощадку и поручил завершить строительство до 1 сентября 2024 года. В новой школе будут учиться 1,5 тысячи детей, ее площадь составит 31 тысячу кв. м, сообщили в ДИПе.

Также в 2024 году строители введут в эксплуатацию школу на 1200 мест в Академическом районе. Продолжится строительство школы № 24 в поселке Кедровое в Верхней Пышме. В селах Арамашка, Киргишаны и Пристань начнут строить школы-детсады, в поселках Красный городского округа Верхняя Пышма, Ис, Сосьва и селе Петрокаменское – школы.

Кроме того, в 2024 году планируется начать строительство трехэтажного детского сада на 350 мест в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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