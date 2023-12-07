Актриса «Коляда-театра» получила специальную премию «Золотой маски»

Актриса «Коляда-театра» Тамара Зимина получила специальную премию «Золотой маски» за выдающийся вклад в театральное искусство. Тамаре Васильевне в этом году исполнилось 80 лет, но она почти каждый день играет спектакли.

Имена лауреатов специальной премии «Золотой маски» сегодня официально озвучили в Союзе театральных деятелей России. Тамара Зимина работает в «Коляда-театре» с момента его основания, уже 20 лет. Ранее актриса играла в театре драмы.

Николай Коляда узнал о присвоении приза в свой День рождения, 4 декабря. «Когда мне сегодня сообщили, что секретариат единогласно проголосовал за то, чтобы Тамара Зимина получила «Золотую маску», я в начале объявил всему автобусу (мы ехали из Минска в Могилев на гастроли), а потом сел и смотрел в окно, и час целый рыдал, глядя на елки-палки-березы, которые в снегу мелькали за окном», – признался Николай Владимирович на своей странице «ВКонтакте».

Драматург рассказал, что Тамара Васильевна родилась 15 июня 1943 года во Владивостоке. В том году ее отец, уходя на фронт, сказал беременной жене: «Если девочка родится, назовите Тамарой». Отец погиб на фронте, Тамара так и не увидела его.

«С детства она хотела быть артисткой. Училась в студии при Владивостокском театре драмы, а потом уехала на Урал с любимым человеком. Проработала 40 лет в Свердловском академическом театре драмы, 20 лет – у меня в театре, с первого дня. И сейчас она играет огромные роли – текста «по килограмму весу», на нее ходят зрители. Ее любят и ею восхищаются: как в ее годы сохранить такую радость к жизни?!» – рассказал Коляда об актрисе.

Фото: «Коляда-театр»

Тамару Васильевну знают многие в Екатеринбурге и за его пределами. У актрисы огромная армия поклонников, которые задаривают Зимину цветами после каждого спектакля – а играет она почти каждый день.

«Работоспособность этой актрисы поражает. Здравый ум, трепетное отношение к профессии и, что немаловажно в моем театре – почти с каждым новым молодым актером Тамара Васильевна проводит подробный разбор той или иной сцены, роли, смотрит из-за кулис спектакль, подсказывает, уточняет и говорит всегда, что актерской профессии невозможно научиться никогда – до конца жизни, что профессия непознаваема, что нужен ежедневный, постоянный тренинг, навык, любовь к своему делу, – написал Николай Коляда. – Никто не верит, что у Тамары Васильевны, у актрисы такого уровня, нет никакого звания в ее 80 лет. Но, и правда – нет […] По-моему, в первый раз в истории фестиваля «Золотая маска» такой случай: высшую награду получает актриса, у которой нет никаких званий. Ни грамот, ни благодарностей на бумажке. Ничего. Есть только 60 лет на сцене верой и правдой».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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