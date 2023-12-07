Автобус с актерами «Коляда-театра» попал в аварию по пути из Москвы в Киров

Сегодня на Ярославском шоссе попали в ДТП актеры «Коляда-театра», которые сейчас находятся на гастролях.

Артисты только что прилетели из Беларуси. Из Москвы автобус вез труппу в Киров, где театр тоже ждут со спектаклями. На Ярославском шоссе возле поселка Гавырино автобус попал в аварию – в него врезалась иномарка, водитель которой был пьян. К счастью, екатеринбургские артисты не пострадали. Но пассажирам других машин повезло меньше.

«Пьяный водитель задел автобус, улетел на обочину. Начал разворачиваться, и в него влетели другие машины. Приехали ГИБДД и скорая, он с ними драться начал... Смертей нет. Но три скорых увезли пострадавших», – рассказали «Новому Дню» актеры театра.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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