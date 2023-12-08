Антирекорд: 7 декабря в Екатеринбурге стало самым холодным за 55 лет

Вчера в Екатеринбурге был побит температурный антирекорд: такого холодного 7 декабря не было с 1968 года. Среднесуточная температура составила -27,2 °C, что на 19 градусов ниже нормы.

Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге». Впрочем, прошедшая ночь была еще холоднее. В 23:00 в среднем по городу было -27, а в Кольцово -37 °C. На севере области столбики термометров опускались до -40°.

Сегодня утром горожане рассказывают, что в разных районах температура воздуха составляет от -30 до -39 °C. На улице видна ледяная дымка.



«Арктическая воздушная масса и штиль в условиях антициклона обеспечивают выхолаживание приземных слоев воздуха до температур, которые не очень характерны для Свердловской области. В ночь на пятницу был пик холодов на этой неделе (на понедельник пока не смотрим), – сообщил Алексей Пулин. – К вечеру пятницы ожидается увеличение облачности. Она связана с приближением высотного циклона, который движется с северо-востока, со стороны моря Лаптевых, в Зауралье. Его прибытие с очередным похолоданием ожидается в ночь на понедельник. В выходные благодаря облачности степень выхолаживания ожидается не такой значительной, в регионе несколько «потеплеет».

Сегодня днем в Екатеринбурге ожидается -26...-28, ночью -29 °C. В субботу днем будет -26, в воскресенье -24°. Но в ночь на понедельник аномальное похолодание вернется: будет до -36 градусов. Днем в понедельник ожидается до -32.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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