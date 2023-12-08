В торговом центре в Екатеринбурге парковка на время морозов стоит 10 тысяч в час

В торговом центре «Академический» парковка стала стоить 10 тысяч рублей в час на время морозов. Соответствующее объявление опубликовано в соцсетях ТЦ.
«В целях обеспечения наличия свободных парковочных мест для посетителей торгового центра на период действия штормового предупреждения о заморозках в ТРЦ Академический изменился тариф парковки. С 00:00 часов до 08:00 утра стоимость парковки составляет 10 000 рублей в час. Итого за ночь – 80 тысяч рублей», – говорится в объявлении.
В торговом центре объяснили, что для посетителей кинотеатра и ресторана парковка оплачивается на прежних условиях – надо выехать из ТЦ в течение часа после совершения покупки.
Напомним, многие автомобилисты не могут завести машины из-за рекордных морозов. Как рассказали «Новому Дню» жители района, некоторые действительно решили оставить в теплом паркинге автомобили, чтобы с утра не остаться без транспорта.
Екатеринбург, Елена Сычева
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