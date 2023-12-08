Сервисы доставки продуктов в морозы увеличили минимальную сумму заказа

В Екатеринбурге сервисы доставки продуктов на период морозов увеличили минимальную сумму заказа либо выставили ценник за доставку.

Так, «Самокат» сегодня с утра установил минимальную сумму заказа 1200 рублей, затем снизил до 1000 рублей. Вероятно, параметры меняются в зависимости от нагрузки на курьеров.

В «Яндекс.Лавке» бесплатно привезут продукты домой при сумме заказа от 1750 рублей. Если закажете на меньшую сумму, то нужно будет заплатить 179 рублей за доставку. Интересно, что сервис той же компании «Яндекс.Маркет» готов доставить продукты сегодня и бесплатно.

В «Сбермаркете» сбор продуктов и доставка всегда была платной при маленьких суммах заказов. Но сегодня покупатели столкнулись с другой проблемой: свободные слоты на доставку из большинства магазинов (за исключением «Перекрестка») есть только начиная с субботы, 9 декабря.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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