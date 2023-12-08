Как выгуливать собаку в мороз – советы ветеринаров

Владельцам собак приходится выгуливать своих питомцев в любую погоду. Екатеринбургские ветеринары дали советы, как уберечь здоровье собаки во время прогулок в крепкие морозы.

В первую очередь, хозяину необходимо задуматься об одежде питомца. Теплые накидки необходимы лысым, короткошерстым, коротколапым собакам, а также беременным, кормящим, возрастным животным и животным, страдающим хроническими заболеваниями. Но в сильные морозы, как сейчас на Урале, одежка пригодится даже лохматым домашним любимцам.

Второй важный момент – защита лап. Если пес отказывается обуваться, его лапы можно смазать специальным кремом или воском, чтобы кожа не страдала от мороза, соли и реагентов. На улице питомец должен быть активным, ему нужно бегать и прыгать. Нельзя позволять собаке стоять и тем более сидеть на холоде. Но нагрузка должна быть равномерной. Очень часто животные травмируются зимой, падая на льду или ударяясь о предметы, а также тянут и рвут связки на «холодных» суставах.

Во время активностей на улице владельцу нужно помнить об особенностях своего питомца. Например, ходьба по снегу для животного – это серьезная нагрузка. Поэтому старых или больных собак лучше не брать в долгую прогулку. Также не стоит устраивать покатушки на собаках для детей, если собака этому не обучена и нет шлейки – так можно травмировать как собаку, так и ребенка.

И наконец, хозяину стоит прислушиваться к питомцу. Если собака поджимает лапы и рвется домой, прогулку лучше закончить. Последствия переохлаждения и тем более обморожения могут быть очень серьезными, рассказали в управлении ветеринарии Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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