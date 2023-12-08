Жители Верхней Пышмы попросили у Путина построить в городе трамвайную сеть

Группа жителей Верхней Пышмы во главе с депутатом местной думы Олесей Орловой записала видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой поддержать проектирование и строительство трамвайной сети.

Олеся Орлова подчеркивает, что уже сейчас население Верхней Пышмы составляет более 70 тысяч человек и постоянно растет, город развивается, растет транспортная нагрузка. По мнению депутата, строительство трамвайной сети значительно улучшит положение.

«Долгое время наш город напрямую с Екатеринбургом связывала только одна дорога, по которой двигались и автомобили, и общественный транспорт. Чтобы побороть эту проблему, был реализован проект, который лично я считаю будущим транспортной системы: между двумя городами проложили трамвайную линию, сейчас она работает бесперебойно, а автобусы, которые ходили между городами, переориентировали на внутренние перевозки. Проблему пробок решили, но появились пересадки», – говорится в обращении.

Если построить в Верхней Пышме трамвайную сеть, к этой транспортной системе можно будет подсоединить соседний Среднеуральск, где живет еще 20 тысяч человек.

Губернатор Евгений Куйвашев поддерживает это предложение. Однако без федеральной финансовой поддержки или целевой программы его реализация может затянуться на годы.

Напомним, в настоящее время трамвайная линия соединяет Верхнюю Пышму (проспект Успенский) и Екатеринбург (остановка «Фрезеровщиков»). К конечной трамвая в Пышме пассажиров подвозят муниципальные автобусы, в том числе специально введенных новых маршрутов, а для оплаты проезда введен пересадочный тариф.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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