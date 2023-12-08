В Верхней Салде в -30 отключили отопление из-за аварии на теплотрассе

В городе Верхняя Салда сегодня произошла авария на теплосетях в одном из микрорайонов. Отопления нет в восьми многоквартирных домах. Рабочие обещают починить трубы за четыре часа.

«Работники МУП «Гор.УЖКХ» проводят работы по ликвидации аварийной ситуации на тепловых сетях в микрорайоне Народная Стройка. От отопления отключены 8 многоквартирных домов: ул. Сталеваров 34, ул. Металлургов д. 50, 53А, 55, 59, 61, 63, 65. Ориентировочное время аварийно-восстановительных работ – 4 часа», – сообщили в пресс-службе администрации Верхней Салды.

Отметим, что сегодня на улице – аномальный мороз. Утром жители Верхней Салды выкладывали в соцсети фото термометров, на которых было -40 градусов. Сейчас, по данным сервиса «Яндекс.Погода», в городе -31 °C.

Верхняя Салда, Ольга Тарасова

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