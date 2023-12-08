На пожаре в СНТ пострадали четверо детей и их мать (ФОТО)

Сегодня рано утром во время пожара в СНТ «Малахит-2» под Екатеринбургом пострадала многодетная семья: четверо несовершеннолетних и их мать.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, пострадавшим детям – 8, 9, 11 и 14 лет. Рассматриваются разные версии возникновения пожара, в том числе замыкание электропроводки в доме. Точная причина возникновения пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

В областном минздраве рассказали, что вся семья доставлена в детскую больницу №9 Екатеринбурга: трое детей – в ожоговое отделение, один находится в реанимации. Их маму, которая получила ожоги кистей рук, оставили в этой же больнице для психологического комфорта детей и самой пациентки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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