В Екатеринбурге откроют пункты обогрева для коммунальщиков

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил организовать горячее питание и пункты обогрева для коммунальщиков, которые продолжают чистить город в условиях сильного мороза. Такое распоряжение мэр отдал сегодня на совещании с главами районов.

По данным мэрии, накануне сотрудники ДЭУ убрали около двух тонн снега с улиц города, в работах были задействованы 419 рабочих и 152 спецмашины. Сегодня уборку города продолжат 169 рабочих, количество техники увеличат до 162 единиц.

В пресс-службе администрации уточнили «Новому Дню», что вопрос по открытию пунктов обогрева еще прорабатывается. Сейчас ДЭУ организует работу сотрудников так, чтобы у них была возможность находиться на открытом воздухе не более одного часа.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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