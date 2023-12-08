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Пятница, 8 декабря 2023, 13:56 мск

Новости Екатеринбург

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Отмененные ранее автобусы между Верхней Пышмой и Екатеринбургом вернут

Глава Верхней Пышмы Иван Соломин обратился в министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области с просьбой временно возобновить движение автобусов межмуниципальных маршрутов № 108 и № 111.

Мэр отметил, что возвращение автобусов исключит возможные нарушения транспортного сообщения между городами в период аномальных холодов, как это уже произошло в ряде населенных пунктов области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уже поручил региональному минтранспорта временно вернуть регулярные автобусные рейсы в Верхнюю Пышму и Среднеуральск. Маршруты будут ходить столько, сколько потребуется «для выработки оптимальной схемы транспортного сообщения между Екатеринбургом и городами-спутниками». Такое решение, как сообщает ДИП, было принято на основе анализа организации транспортного обслуживания в течение почти трех недель, а также с учетом аномально низких температур, установившихся в регионе. Трамваи при этом ходить продолжат.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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