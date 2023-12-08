Уральцы жалуются на холод в домах и проблемы с водоснабжением

В городе Сухой Лог Свердловской области жители жалуются на отключение горячей воды, а в некоторых домах и отопления. Как сообщают сами сухоложцы в соцсетях, перебои начались еще вчера вечером.

Проблемы зарегистрированы у местного МУП «Жилкомсервис СЛ». У предприятия вышел из строя один из котлов на котельной. Из-за этого параметры теплоносителя снизились.

Непростая ситуация и в Первоуральске, где несколько дней назад были перебои с водой из-за порыва подающей трубы. Сегодня жители города вновь сообщили об отключениях. «В нескольких многоквартирных домах отключили холодную воду. Из-за плановых работ, но оповестили о них за несколько часов до их начала», – рассказал «Новому Дню» местный житель.

Екатеринбург, Елена Сычёва

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