Продажи игрушек снизились почти на 10%

В России почти на 10% сократились продажи игрушек для детей. В 2022 году было продано 1,73 млрд штук. «Негативно сказались уход с российского рынка ряда крупных мировых брендов, перебои с поставками из-за нарушения логистических цепочек, рост цен, отъезд части покупателей из страны», – говорится в исследовании BuisnessStat.

Также аналитики пришли к выводу, что игрушки стали реже покупать из-за демографического спада: рождается меньше детей. «Также сокращается и максимальный возраст, в котором дети играют в игрушки: если ранее он составлял 12 лет, то сейчас – не более 10 лет. По данным участников рынка, основными покупателями детских игрушек в настоящее время являются родители детей в возрасте от 0 до 6 лет», – добавили аналитики.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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