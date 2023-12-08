На Екатерининской ассамблее собрали почти 200 млн

В Екатеринбурге завершилась очередная Екатерининская ассамблея. Самым крупным благотворителем стал Андрей Симановский – он купил протокол заседания канцелярии главного правления Сибирских и Казанских заводов от 1745 года, свидетельствующий о том, что на Шарташе найдено золото, первое в Российской Империи. Глава «Сима-ленда» также предоставил один самых дорогих лотов, который ушел за несколько десятков миллионов рублей.

По итогам Ассамблеи Фонд святой Екатерины подарил Андрею Симановскому как самому крупному благотворителю уникальную ювелирную икону небесной покровительницы города, созданную специально к этому событию и в единственном экземпляре.



Икона написана в технике финифть, которая пришла в Россию в Х веке из Византии, где ее назвали «огненным письмом». Образ создавался постепенно, маленькими штрихами, а после был обожжен в печи. Ювелиры и художники использовали при создании иконы и оклада не только серебро, но и золото, жемчуг, полудрагоценные камни и горячую эмаль.

Всего за вечер было собрано около 200 миллионов рублей. Средства будут направлены на несколько проектов – Свердловский областной госпиталь ветеранов войн получит 39,7 млн рублей на закупку рентгеновсой С-дуги и эндовидеоскопического комплекса, в числе других благополучателей Дом ребёнка и Екатеринбургский клинический перинатальный центр.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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