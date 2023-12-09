Трассу Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов перекрыли из-за смертельного ДТП

Движение транспорта на 146 километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов перекрыли из-за аварии. Водители могут объехать этот участок через Серебрянку.

По предварительным данным, произошло столкновение двух грузовиков. Один из водителей скончался на месте, до прибытия бригады медиков.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, выясняют причины ДТП. По данному факту органы внутренних дел проводят расследование.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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