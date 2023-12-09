Страшная авария в Екатеринбурге: пассажиры вылетели из машины через окно

Сегодня утром на перекрестке проспекта Ленина и улицы Московской Land Rover вылетел на красный свет и протаранил сначала автомобиль Kia, а потом и фонарный столб. Двое пассажиров иномарки от удара вылетели в окно. Количество пострадавших и их состояние уточняется.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Land Rover на перекрестке ехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Kia, двигающимся на зелёный. Затем Land Rover допустил наезд на опору освещения, после удара с которой, из салона автомашины вылетели два непристегнутых ремнями безопасности пассажира», – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
Сейчас двух пассажиров осматривают медики, травмы устанавливаются. По факту ДТП проводится административное расследование.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
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