Воруют и потребляют сверх нормы – энергетики рассказали о проблемах, которые обострили аномальные морозы

Аномальные сильные морозы с температурой воздуха до -48, установившиеся на Урале, серьезно повысили нагрузку на распределительную электрическую сеть. Особенно остро данная проблема ощущается на негазифицированных территориях, расположенных рядом с тремя городами-миллионниками: Екатеринбургом, Челябинском и Пермью.

В корне возникшей проблемы качества электроснабжения лежит сверхноминальный рост нагрузок на существующую электросетевую инфраструктуру, поделились проблемой в «Россети Урала».

В виду того, что данные населенные пункты продолжают активно застраиваться, в условиях отсутствия газового отопления, нагрузка на электрические сети выросла здесь в несколько раз. И такая тенденция будет продолжаться ближайшие годы, так как под ИЖС выделяются новые земли. Аномально низкие температуры также оказали свое влияние на ситуацию.

Еще один объективный и значимый фактор – то, что значительное количество новых клиентов занижают планируемый объем своего энергопотребления при технологическом присоединении, что ведет к нагрузке на существующую электросетевую инфраструктуру и, как следствие, отключениям. Кроме того, возникшая ситуация не позволяет техническому блоку компании в рамках задачи перспективного развития предусмотреть объективно необходимые мероприятия по реконструкции и модернизации электрических сетей. Об этом специалисты компании говорили неоднократно.

Несмотря на весь комплекс вопросов, в аномальные морозы около 100 бригад «Россети Урал» в составе порядка 400 человек в круглосуточном режиме работают над тем, чтобы стабилизировать ситуацию в пригородах Екатеринбурга, Челябинска и Перми.

В Свердловской области повышенное внимание к поселкам Косулино, Прохладный и нескольким десяткам коттеджных поселков, расположенных рядом с этими населенными пунктами, к поселкам Большой Исток, Большое Седельниково, Кашино и ряду коттеджных поселков Сысертского городского округа. В Челябинской области речь идет о поселках, расположенных в Сосновском районе, в Пермском крае – поселки Пермского муниципального района.

Превышение мощности энергопотребления сверхноминальных величин на этих территориях приводят к срабатыванию защит в трансформаторных подстанциях (ТП), а также к низкому качеству напряжения в сети.

Третьи сутки специалисты «Россети Урал» делают все, чтобы стабилизировать ситуацию. Несмотря на выполненный комплекс работ в преддверии зимы, проводится замена трансформаторов в ТП на еще более мощные, а также осуществляется контроль энергопотребления клиентами в соответствии с их заявленной мощностью. Все энергетики «Россети Урал» работают в режиме повышенной готовности.

В части необходимости контроля за собственным энергопотреблением клиентами энергетики также сталкиваются с рядом вопросов. Так, например, в п.Бобровский Сысертского ГО этой ночью люди отказывались идти на диалог и контролировать свои нагрузки на сеть, нанося вред надежности электроснабжения целой улице поселка. Энергетикам пришлось вызывать полицию.

Еще один негативный момент – воровство электроэнергии, рассказали в «Россети Урал». Накануне морозов энергетики провели рейды по пригородным территориям и выявили факты бездоговорного энергопотребления. Речь идет о коттеджных поселках «Лесная поляна», «Исеть вилладж» в Свердловской области, поселке Малиновка в Челябинской и иных территориях. «Воровство электроэнергии также оказывает негативное влияние на надежность и качество электроснабжения и может вызывать бесконтрольную нагрузку на электроустановки.

Специалисты «Россети Урал» обращаются к жителям с просьбой проявить понимание», – пояснили в «Россети Урал».

В свою очередь, стоит отметить, что на повышение надежности и качества электроснабжения жителей территорий, где развивается ИЖС, компания в этому году направила значительные средства и, в целом, проблематика частых технологических нарушений не при критически низких температурах снижена. Проведены и необходимые реконструкции и произведено увеличение мощности по ряду ТП, введены в работу дополнительные центры питания, на которые компания направила порядка 5 млрд рублей суммарно.

Но без комплексного подхода к развитию таких негазифицированных территорий и повышения сознательности самих клиентов не обойтись.

Также энергетики подготовили инструкцию и пояснения как действовать в морозы. Прочитать их можно, перейдя по ссылке https://vk.com/wall-19748586_11236.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube