Прицеп с экскаватором врезался в кабину: в ДТП под Нижним Тагилом погиб водитель грузовика (ФОТО)

В аварии на Серовском тракте, из-за которой перекрывали дорогу, погиб водитель одного из грузовиков. Оказалось, что у «Камаза» занесло прицеп с экскаватором, и он врезался прямо в кабину грузового автомобиля DAF.

В ГИБДД уточнили, что авария произошла ещё ночью. «Камаз» вез на прицепе экскаватор, который нужно было доставить из Ирбита в Красноуральск. Грузовик ехал не быстро, со скоростью 50 км/ч. Но на скользкой дороге прицеп стало заносить. Водитель рассказал, что пытался его выровнять, но столкновения избежать не удалось. Прицеп врезался в грузовик DAF, который ехал во встречном направлении.

«В результате ДТП 38-летний водитель грузового автомобиля «DAF» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, –сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. – Известно, что водитель автомобиля «Камаз», житель Курганской области, имеет водительский стаж категории «С» 22 года, к административной ответственности в течение 2023 года привлекался 1 раз по ч.1 ст. 11.23 КоАП РФ. Погибший водитель проживал в г. Лысьва Пермского края, за 21 год водительского стажа имеет 32 нарушения ПДД».

Госинспекторы дорожного надзора на месте аварии выявили неудовлетворительные дорожные условия в виде наличия снега между полосами движения. В адрес обслуживающей организации направлены рекомендации по устранению недостатков зимнего содержания дорог. В отношении водителя «Камаза» составлен административный материал по ч.2 ст. 12.3 КоАП РФ.

По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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