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Суббота, 9 декабря 2023, 17:11 мск

Новости Екатеринбург

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В Заречном ищут водителя, который на трассе насмерть сбил человека, чинившего машину

Фото ГИБДД по Свердловской области

Сегодня утром возле Заречного неизвестный автомобиль сбил водителя машины «Тата», который ремонтировал грузовик. Виновник ДТП скрылся, а пострадавший позднее скончался в больнице Екатеринбурга.

«Сегодня в 06: 10 на дороге Екатеринбург-Тюмень (обход посёлка Белоярский) рядом с Заречным неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по сторонуы Тюмени и наехал на стоящий автомобиль «Тата» и мужчину, который стоял рядом. Пострадавший бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в ГБ № 36 г. Екатеринбурга, где впоследствии скончался, – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. – Установлено, что в момент ДТП погибший ремонтировал свой автомобиль, был выставлен знак аварийной остановки, на погибшем был надет жилет со световозврошающими элементами, предположительно мужчина ехал в Екатеринбург».

На автомобиле, который скрылся, повреждено заднее правое стекло и задний правый дефлектор. Госавтоинспекция рекомендует водителю явиться в полицию для дачи объяснений. Граждан, владеющих какой-либо информацией о данном факте, просим обратиться в дежурную часть полиции МО МВД России «Заречный» по телефону 8(34377)7-13-02 или 8(34377)2-10-59, либо по телефону 8-904-983-14-25. Конфиденциальность гарантируется.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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