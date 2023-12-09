В Заречном ищут водителя, который на трассе насмерть сбил человека, чинившего машину

Сегодня утром возле Заречного неизвестный автомобиль сбил водителя машины «Тата», который ремонтировал грузовик. Виновник ДТП скрылся, а пострадавший позднее скончался в больнице Екатеринбурга.

«Сегодня в 06: 10 на дороге Екатеринбург-Тюмень (обход посёлка Белоярский) рядом с Заречным неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по сторонуы Тюмени и наехал на стоящий автомобиль «Тата» и мужчину, который стоял рядом. Пострадавший бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в ГБ № 36 г. Екатеринбурга, где впоследствии скончался, – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. – Установлено, что в момент ДТП погибший ремонтировал свой автомобиль, был выставлен знак аварийной остановки, на погибшем был надет жилет со световозврошающими элементами, предположительно мужчина ехал в Екатеринбург».

На автомобиле, который скрылся, повреждено заднее правое стекло и задний правый дефлектор. Госавтоинспекция рекомендует водителю явиться в полицию для дачи объяснений. Граждан, владеющих какой-либо информацией о данном факте, просим обратиться в дежурную часть полиции МО МВД России «Заречный» по телефону 8(34377)7-13-02 или 8(34377)2-10-59, либо по телефону 8-904-983-14-25. Конфиденциальность гарантируется.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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