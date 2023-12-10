В Свердловской области в результате аварии пострадали 5 человек

Накануне, 9 декабря, под Краснотурьинском произошло ДТП, в результате которого пострадали 5 человек. Авария случилась в 15:30 на трассе Южный подъезд.

По предварительным данным, 60-летний водитель «жигулей» выбрал небезопасную скорость движения, выехал на встречку и столкнулся с Kia Rio.

В ДТП пострадали водитель и пассажир Lada, а также 59-летний водитель и пассажиры иномарки. После медицинского осмотра водителя и пассажира «Лады» госпитализировали, остальных отпустили домой и назначили амбулаторное лечение.

«Известно, что в автомобиле ВАЗ -210740 находилась супружеская пара, которая возвращалась из Краснотурьинска в пос. Рудничный, все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель ВАЗ 210740 к административной ответственности за нарушение ПДД РФ ранее не привлекался. Стаж вождения 15 лет», – сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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