Екатеринбургский боксер стал чемпионом мира WBA

В Дубае прошел поединок за титул чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 101,6 кг. Боксер Академии единоборств РМК Евгений Тищенко нокаутировал Леона Харта в шестом раунде. Перед началом в зале прозвучали гимны России и Германии, а среди зрителей были мировые звезды бокса и ММА. В первых рядах можно было увидеть Ислама Махачева, Петра Яна, Конора Макгрегора.

«Мы готовили этот удар в печень, и здесь я его искал. Чуть тяжеловато мне было средние раунды, но я видел, Харту тоже нелегко, поэтому я не форсировал. Было понятно, что надо перетерпеть, чтобы пошло второе дыхание. Я рад победе, рад, что чемпионский пояс на мне. Екатеринбург, РМК спасибо за поддержку, скоро будем на месте», – сказал Евгений после боя.

Евгений Тищенко стал вторым спортсменом из Екатеринбурга, который смог добраться до вершины профессионально бокса. Первый пояс чемпиона мира IBA в 2022 году завоевал Шавкат Рахимов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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