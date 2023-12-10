«Температура воздуха вновь начнет понижаться», – синоптик рассказал о погоде на Урале

В Свердловской области вновь опустится температура воздуха после небольшого повышения.

«В воскресенье влияние высотного циклона скажется на погоде в восточных районах области. Там после непродолжительного потепления температура воздуха вновь начнет понижаться. Кроме того, холодная погода сохранится в юго-западных районах области, которые расположены в непосредственной близости от центральной части антициклона», – сообщает метеоролог Алексей Пулин.

На остальной территории Урала прогнозируется относительно теплая погода со слабыми осадками.

Накануне в Екатеринбурге была зафиксирована самая холодная среднесуточная температура на 9 декабря с 2002 года – 25,3°С ниже нуля. Сегодня в регионе температура воздуха ночью опустится до -32° на востоке, -40° на юго-востоке, -19° на севере. Днем – до -20° на востоке, -30 °С на юго-востоке.

В Екатеринбурге 10 декабря ожидается облачная погода без существенных осадков, ветер 2-7 м/с. Днем температура опустится до -19 °С, ночью – до -24 °С.

Температура в ближайшие дни:

11 декабря ночью -29 °С, днем -28 °С;

12 декабря ночью -32 °С, днем -25 °С;

13 декабря ночью -26 °С, днем -20 °С.

Как ранее писал «Новый День», экстремальные морозы простоят на Урале до 13 декабря. Спасатели просят жителей соблюдать правила безопасности при использовании печного отопления и электрических обогревателей. По возможности, лучше воздержаться от дальних поездок на транспорте.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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