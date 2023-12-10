Энергетики рассказали, как справляются с аварийными ситуациями в мороз

Аномальные декабрьские морозы продолжают испытывать на прочность экстренные службы Свердловской области. Так, сегодня ночью в поселке Кашино в Сысертском районе пришлось экстренно менять трансформатор. Как поясняют в « Россети Урал», в поселке резко упало давление газа. Из-за перехода на резервные электрические котлы трансформаторная подстанция ушла в перегруз.

Бригада филиала «Свердловэнерго» срочно произвела замену трансформатора в ТП на более мощный вариант.

Работа энергетиков в в особом режиме продолжается. «Ситуация с электроснабжением по Белоярскому и Сысертскому городским округам на утро почти стабилизирована. Но специалисты «Россети Урал» продолжают работать. Уже четвертые сутки энергетики трудятся на этих территориях в круглосуточном режиме. Группировка сил и средств Центральных электрических сетей усилена аварийно-восстановительными бригадами из соседних производственных отделений свердловского филиала компании», – пояснили в энергокомпании.

Стоит отметить, что линии электропередачи распределительной сети 0,4-10 кВ на территории плотной застройки ИЖС в Белоярском ГО пока полностью держат нагрузку. Зафиксировано лишь два технологических нарушения в работе трансформаторных подстанций в п.Прохладный и КП «Чистые Росы».

Нагрузки на оборудование вновь превысили все номинальные значения. Отключение было зафиксировано в 5 утра. В КП «Чистые Росы» электроснабжение уже восстановлено. В п. Прохладный была организована замена ТП на более мощную электроустановку. Ранее энергетики уже производили работы по замене силовых трансформаторов в распределительных центрах питания на данной территории, но из-за аномальных холодов, к сожалению, жители вновь превышают заявленные при технологическом присоединении мощности.

На замену оборудования специалистам потребуется несколько часов.

Остальная электросетевая инфраструктура на этой территории в работе, но также фиксируются нагрузки на него выше пределов допустимых значений. Речь идет о нескольких трансформаторных подстанциях. Энергетики планируют установить во время светового дня рядом новые ТП, чтобы в случае выхода из строя, сразу осуществлять переключения на резервные электроустановки без потери времени. Этот вариант сейчас прорабатывается.

В Сысертском городском округе локальные технологические нарушения также связанные с перегрузкой энергооборудования на негазифицированных территориях зафиксированы лишь в п. Бобровский, а также коттеджном поселке «Бобровские дачи».

Энергетики «Россети Урал» в свою очередь, вновь обращаются к жителям данных населенных пунктов с просьбой контролировать свое энергопотребление и не превышать заявленную мощность. Это поможет стабилизировать ситуацию в условиях низких температур.

Всего на утро сегодняшнего дня в этих двух городских округах специалисты зафиксировали более 100 фактов срабатывания интеллектуальных приборов учета с возможностью установки ограничения по потребляемой мощности согласно заявкам на технологическое присоединение. Это вынужденная мера, чтобы не допустить развитие более серьезных последствий превышения нагрузки на распределительную сеть.

Стоит подчеркнуть, что вчера также состоялся областной штаб по электробезопасности, на котором были приняты решения поднять напряжение на подстанциях 110 кВ иных собственников – Глубокая, Летная, Гагарский до предельно допустимых уровней. Эта мера призвана оказать содействие «Россети Урал» по решению вопроса с перебоями в распределительной сети Белоярского городского округа, возникающими в связи с аномально низкой температурой воздуха и превышением предельно допустимых нагрузок на энергооборудование сетевой компании.

Для клиентов в круглосуточном режиме работает единый контакт-центр «Россети Урал»: 8 800 220 0 220.

Екатеринбург, Елена Васильева

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