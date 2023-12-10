Теплая одежда, горячее питание, медицинская помощь: в Службе милосердия рассказали, как уральским бездомным помогают выжить в период морозов

В Екатеринбурге справиться с уральскими морозами бездомным людям помогает автобус Службы милосердия, который выходит в рейс трижды в неделю. Около 30 человек приходят к нему получить теплую одежду и медицинскую помощь.

По словам руководителя службы помощи бездомным Альберта Чингина, людей обеспечивают теплой верхней одеждой, нательным бельем, шерстяными носками, шапками, варежками, зимней обувью и выдают 240 порций горячего питания еженедельно. Также в самом автобусе бездомные получают медицинскую помощь и талоны в санпропускник, где можно помыться и обработать вещи от насекомых.

Для обогрева людей направляют в дом ночного пребывания по адресу: улица Машинная, 9а, где есть медицинский работник. Ежедневно горячим питанием кормят бездомных в благотворительных столовых на Бебеля, 166, и Восточной, 21.

Служба милосердия также оказывает социальную и юридическую помощь: восстановить документы, найти родственников, получить право на жилье, приобрести билеты к месту жительства или работы.

По предварительным данным, 12 человек (тяжелобольных, безногих) проживает в центре социальной адаптации. Людям оказывают психологическую помощь и духовную поддержку: организацию совместных молебнов, бесед со священниками.

«Меры социализации для людей в тяжелой жизненной ситуации зависят от степени десоциализации обратившихся к нам. Есть люди, которых надо заново учить коммуникации с окружающим миром: общению с людьми, пользованию бытовой техникой, посудой, своевременному приему душа и смене белья. Работоспособным оказывают помощь в трудоустройстве, в постановке целей и распорядке дня», – рассказал Альберт Чингин.

По словам руководителя информационного отдела соцслужения Екатеринбургской епархии Евгения Камшилова, два раза в год проводится традиционно городская акция «С миру по нитке» по сбору теплых вещей для бездомных. В октябре добровольцы Православной службы милосердия собрали 300 кг одежды и более 52 тысяч рублей. Следующая акция пройдет в марте 2024 года.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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