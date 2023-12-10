В уральских селах поставили новые станции водоочистки (ФОТО)

Около 16 тысяч уральцев будут обеспечены качественной питьевой водой благодаря новым станциям водоочистки. Как сообщили в департаменте информполитики, общая стоимость всех станций составила 400 миллионов рублей.

Как сообщает ДИП, семь объектов начнут работу в ЗАТО Свободный, поселке Мартюш Каменского городского округа, селе Мугай Махневского муниципального района, в Красноуфимске (микрорайон Химчистка), селе Чернокоровское Богдановичского муниципального образования.

По словам министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, в планах на 2024 год построить еще 5 таких же современных станций в Богдановиче, Ивделе и Сухом Логу с применением полной автоматизации, инновационных минеральных материалов и технологии озонирования.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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