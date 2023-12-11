В Екатеринбурге из-за морозов замедлили движение трамваев и троллейбусов

В Екатеринбурге введено ограничение скорости троллейбусов до 25 км/час и трамваев до 20 км/час из-за аномальных холодов. Сегодня в городе снова ударили тридцатиградусные морозы. Как пояснили «Новому Дню» специалисты, на морозе происходит натяжение контактной сети из-за сжатия материалов.

По данным мэрии, утром на перекрестке Радищева – Московская было остановлено движение трамваев из-за поломки вагона. Это привело к временной задержке трамваев со стороны цирка в сторону площади Коммунаров и обратно и со стороны Дворца спорта. В течение часа движение трамваев было восстановлено.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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