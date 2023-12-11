Треть свердловчан в новогодние каникулы возьмут подработку

Более 30% жителей Свердловской области планируют подработать в дни новогодних каникул.

В топ самых популярных профессий для подработки вошли:

комплектовщик товаров – 14%;

курьер – 12%;

таксист – 9%

официант – 8%;

продавец – 7%;

работник кол-центра – 7%;

репетитор – 5%;

фотограф – 3%

грузчик – 3%;

промоутер – 2%;

сотрудник проката зимнего инвентаря – 2%;

Снегурочка, Дед Мороз – 1%.

Еще 17% указали, что возьмут сверхурочные часы на своей постоянной работе, а 10% готовы взяться за любую подработку, сообщает портал «Зарплата.ру».

Для 54% подработка – это возможность накопить дополнительных денег, 33% хотят побыстрее закрыть кредиты, 30% не устраивает размер зарплаты на основной работе, для 14% подработка – это хобби, 12% хотят рассчитаться с прочими, помимо кредитов, долгами, 7% просто не любят Новый год, не отмечают его и предпочитают в эти дни заняться делом, а 3% признались, что Новый год им встречать не с кем, поэтому подработкой они просто убивают время.

От 15 до 20 тысяч рублей на новогодних праздниках рассчитывают заработать 39% респондентов; на сумму 5-10 тысяч рублей настроены 25% респондентов; 18% устроит любой заработок, 12% думают, что заработают до 5 тысяч рублей, а 6% настроены на заработок в более чем 20 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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