Треть свердловчан в новогодние каникулы возьмут подработку

Более 30% жителей Свердловской области планируют подработать в дни новогодних каникул.
В топ самых популярных профессий для подработки вошли:
комплектовщик товаров – 14%;
курьер – 12%;
таксист – 9%
официант – 8%;
продавец – 7%;
работник кол-центра – 7%;
репетитор – 5%;
фотограф – 3%
грузчик – 3%;
промоутер – 2%;
сотрудник проката зимнего инвентаря – 2%;
Снегурочка, Дед Мороз – 1%.
Еще 17% указали, что возьмут сверхурочные часы на своей постоянной работе, а 10% готовы взяться за любую подработку, сообщает портал «Зарплата.ру».
Для 54% подработка – это возможность накопить дополнительных денег, 33% хотят побыстрее закрыть кредиты, 30% не устраивает размер зарплаты на основной работе, для 14% подработка – это хобби, 12% хотят рассчитаться с прочими, помимо кредитов, долгами, 7% просто не любят Новый год, не отмечают его и предпочитают в эти дни заняться делом, а 3% признались, что Новый год им встречать не с кем, поэтому подработкой они просто убивают время.
От 15 до 20 тысяч рублей на новогодних праздниках рассчитывают заработать 39% респондентов; на сумму 5-10 тысяч рублей настроены 25% респондентов; 18% устроит любой заработок, 12% думают, что заработают до 5 тысяч рублей, а 6% настроены на заработок в более чем 20 тысяч рублей.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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