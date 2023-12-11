«Нужно создать свое техноэкономическое пространство. Или нас сомнут», – экс-разведчик Безруков

Россия вынуждена создать собственное техноэкономическое пространство, чтобы обеспечить свою безопасность. Причем сделать это нужно быстро – в перспективе 10-15 лет. Об этом на публичной лекции в Екатеринбурге рассказал бывший разведчик, проведший 20 лет под прикрытием в США, полковник СВР в отставке Андрей Безруков. «Нужно сделать это, или нас сомнут. Потому что не будет достаточного денежного потока для того, чтобы профинансировать новую технологическую базу, новую науку, новую армию и т.п. И, естественно, мы не можем это сделать в одиночку, нужны союзники, и нам проще объединяться с теми, кто рядом: с Ираном, с Индией, с Юго-Восточной Азией», – отметил он.

По словам разведчика, глобальное пространство распадается на техноэкономические блоки: англосаксонский и китайский. Поэтому сейчас важно строить новую критическую инфраструктуру на российской основе. «В рамках новой гонки кибервооружений начинаются инвестиции в боевой искусственный интеллект. За неимением программного обеспечения, элементной базы и хорошего контроля многих частей критической инфраструктуры Россия рискует оказаться под влиянием противников», – подчеркнул он.

В мире вот-вот грянет структурный экономический кризис, за которым последуют технологический рывок и углубление соперничества за то, кто будет писать «новые правила игры» во всем мире. «Та страна, которая первая захватит платформы новой экономики и построит новую инфраструктуру, обеспечит себе огромное преимущество. На данный момент во всех крупных странах происходит мобилизация, которая показывает сильнейших политиков: как Си в Китае, как Моди в Индии, Эрдоган в Турции, Путин в России. И эта сила проявляется через способность убедить и порой заставить народ. Сейчас основная задача нашей страны – создать большое технологическое пространство с союзниками, которые нуждаются в нашем образовании, наших ресурсах, технологиях, в нашей безопасности», – заметил Безруков.

Он привел в пример китайцев, которые начали строить инфраструктуру с востока на запад. По его словам, России нужно не отставать – и строить инфраструктуру с севера на юг, в Иран, Индию, Центральный Китай, в Юго-Восточную Азию: дороги, трубопроводы, линии электропередачи и так далее. «Когда эта инфраструктура будет, мы сможем развиваться вместе с ними по 5-7 % в год, как единый рынок. Для этого нужно, чтобы никто внутри не стрелял. Необходимо, чтобы Китай, Россия и Индия договорились о правилах игры на этом большом континенте. В год, когда Россия становится председателем делового совета БРИКС, нам нужно сделать так, чтобы выстроить вместе со странами БРИКС наше технологическое пространство. Новые технологические альянсы дадут нам общую экономику – в финансах, в космосе, в цифровой логистике, в искусственном интеллекте, в биоэкономике, во всех других сферах. Это одна из главнейших сейчас задач для России – создать с нашими друзьями большое технологическое пространство», – добавил Андрей Безруков.

«Для южной периферии Евразии Россия стала экспортером продуктов питания, энергии и безопасности: Саудовская Аравия и Арабские Эмираты видят в нас залог собственного выживания; в рамках продовольственной и энергетической инфляции, проблемы экологического и миграционного кризиса страна стала связывающим звеном большого континента. На данном этапе для России необходимо стать безопасной страной, сохранив социальную и политическую стабильность», – подытожил он.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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