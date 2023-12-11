Сильные морозы в Екатеринбурге сменит оттепель

Тридцатиградусные морозы в Екатеринбурге отступят 13 декабря, после чего начнется постепенное повышение температуры. Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, к 21 декабря ожидается около нуля.

Как сообщает Гидрометцентр России, в среду днем в Екатеринбурге потеплеет до -17 ⁰C, ночью еще будет держаться мороз в -20⁰. К выходным наступит пасмурная погода с умеренной зимней температурой днем -15⁰, ночью -18⁰. Будет дуть слабый ветер, осадков не ожидается.

По данным портала Gismeteo, на следующей неделе в уральской столице прогнозируются снегопады и повышение температуры до околонулевых значений. Вероятно также выпадение мокрого снега.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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