«Желающих сдать очень много», – в службе крови рассказали, почему не берут в доноры новичков

В областной службе крови временно приостановили прием первичных доноров – тех, кто прежде не сдавал кровь и ее компоненты. «Людей, желающих сдать, очень много. Это, безусловно, радует. Однако нам столько не нужно – мы работаем по заявкам лечебных учреждений, по их потребностям. Поэтому пока действуют временные ограничения в приеме первичных доноров», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе организации.

Там также сообщили, что доноров принимают через «Госуслуги» – записи на сдачу подтверждают там же. «Как обычно, будем заготавливать кровь и в новогодние праздники, 3 и 4 января», – уточнили в службе крови.

Екатеринбург, Елена Сычева

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