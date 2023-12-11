Пассажиропоток «Уральских авиалиний» в этом году вырос на 11%

«Уральские авиалинии» за 11 месяцев текущего года перевезли почти 8,8 миллиона пассажиров, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2022-го.

«На внутренних воздушных линиях было перевезено около 6,4 миллиона пассажиров, на международных – более 2,4 миллиона. Авиакомпания выполнила 52 176 рейсов (+3% к прошлому году), среди них почти 37 тысяч – на внутренних линиях, 15 тысяч – на международных и СНГ», – сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Только в ноябре услугами УА воспользовались почти 639 тысяч пассажиров (+3% к ноябрю прошлого года), из них внутри России летали 440 тысяч, за пределы страны – 199 тысяч.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube