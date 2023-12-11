Синоптик рассказал, где было холоднее всего этой ночью

Минувшей ночью и утром в понедельник холоднее всего было в Красноуфимске – там температура воздуха опустилась до -40,6 °C, чуть теплее было в Михайловске – минус 40,2°, а также в Верхотурье – минус 39,4°. Такие данные приводит в своем телеграм-канале синоптик Алексей Путин.

В Екатеринбурге температура воздуха ночью опускалась до -30 °C, сейчас за окном около -28. При этом будущей ночью, по данным Гидрометцентра России, снова похолодает – в Екатеринбурге будет до -35, а во вторник днем воздух прогреется до -23°.

Екатеринбург, Елена Сычева

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