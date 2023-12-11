Екатеринбуржцы готовы потратить на подарки 16 тысяч рублей

Жители Екатеринбурга в среднем готовы потратить на подарки 15,9 тысячи рублей, об этом свидетельствуют итоги опроса портала SuperJob. Это пятое место по стране – на первых четырех Москва (18 тысяч), Красноярск (17,2 тысячи), Ростов-на-Дону (16,5 тысячи), Санкт-Петербург (16 тысяч). В Челябинске сумма чуть ниже – 15,8 тысячи.

В среднем по России люди будут тратить на подарки около 14,3 тысячи рублей – эта сумма на 14% меньше, чем в прошлом году. При этом число тех, кто вообще собирается делать подарки на Новый год, выросло – теперь это 82% россиян против 76% в прошлом году. Большинство (72% опрошенных) будут вручать презенты родственникам, еще 36% – любимому человеку, 23% друзьям и только 17% подарят что-то себе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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