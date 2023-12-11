Баскетболистки УГМК провели мастер-класс для уральских школьников

Баскетболистки УГМК провели открытый мастер-класс для школьников Верхней Пышмы. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе баскетбольного клуба, накануне в школе № 25 на встречу со спортсменками собрались порядка 100 ребят разных возрастов. Мероприятие было направлено на популяризацию баскетбола среди подрастающего поколения города.
Мастер-класс проводили игроки основного состава клуба – разыгрывающая Елена Беглова и центровая Жосселина Майга.
Перед началом основной тренировки все участники провели общую разминку, чтобы разогреть мышцы и подготовить тело к предстоящим упражнениям. После этого ребята разделились на две группы и начали практиковать упражнения для улучшения координации, техники и точности броска под присмотром профессиональных спортсменок. Завершился урок мастерства настоящим поединком – школьники играли в баскетбол со звездами БК УГМК.
Кроме того, в неформальной обстановке школьники смогли задать вопросы и получить советы от спортсменок. «Горящие глаза детей, их энергетика – это все очень заряжает. Я верю, что такие мероприятия могут стать отличным источником вдохновения и мотивации для детей. Неважно, речь о спорте или о других задачах и целях – дети видят, как другие люди достигают успеха, и это толкает их на собственные достижения», – рассказала после общения с детьми разыгрывающая БК УГМК Елена Беглова.
«Замечательное мероприятие. Дети счастливые и очень искренние. У них что-то получается, а что-то – нет, мы их подбадривали и поддерживали. Особенно понравилось играть с ребятами на одной площадке, быть частью команды», – рассказала о своих впечатления Жосселина Майга, центровая БК УГМК.
Отметим, что школьники обещали поддержать любимых спортсменок на ближайшем матче. Напомним, что следующую игру в рамках Чемпионата России «лисицы» проведут с московским «Динамо» 11 декабря на домашней арене ДИВСа в 19.00.
Верхняя Пышма, Елена Васильева
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