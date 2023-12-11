В Нижнем Тагиле жители Вагонки четвертый день сидят без отопления (ФОТО)

В Нижнем Тагиле после масштабной коммунальной аварии в Дзержинском районе без отопления остаются несколько жилых домов. В соцсетях жители пишут, что температура в квартирах опустилась до +12⁰, а окна покрываются льдом. Обогреватели не спасают, люди в отчаянии. По информации паблика «Инцидент Нижний Тагил», жалобы на отсутствие отопления поступают из домов по улицам Орджоникидзе, Вагоностроителей, Энтузиастов.

Фото: телеграм-канал Владислава Пинаева

Как сообщила «Новому Дню» пресс-секретарь администрации Нижнего Тагила Алла Жернакова, последствия аварии на теплотрассе полностью устранены, все дома подключены к отоплению. Но из-за простоя где-то промерзли стояки, и требуется время на их ремонт и запуск. Этим сейчас занимаются управляющие компании под контролем сотрудников УЖКХ.

«Локальных вопросов немало. Сейчас многое зависит от оперативной работы управляющих компаний. На Вагоностроителей, 22а, при отогреве стояков произошел прорыв, сейчас там две бригады «Горэнерго-НТ» и УК. Сотрудники управления ЖКХ сегодня весь день на выезде по проблемным адресам.

У нас есть перечень всех адресов, где есть трудности с запуском системы, он постоянно меняется, дополняется в зависимости от ситуации, ведется мониторинг обращений жителей в социальных сетях. Авария была достаточно серьезная, на запуск, ремонт требуется время. Делаем все возможное, чтобы комфортная температура вернулась в квартиры», – сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в своем telegram-канале.

Труба теплотрассы на улице Окунева в Нижнем Тагиле лопнула вечером 8 декабря. По данным мэрии, без отопления остались 89 многоквартирных и 45 частных домов, 9 социальных объектов. Аварийные бригады всю ночь откачивали воду, чтобы добраться до участка прогнивших труб и начать ремонт. Монтажные работы продолжались еще день, к вечеру субботы коммунальщики запустили насосную станцию и началась подача горячей воды в жилые дома.

Ситуация осложнилась сильными морозами – в выходные дни в Нижнем Тагиле было -35 градусов.

Нижний Тагил, Валентина Ярославцева

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