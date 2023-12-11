Новый вид мошенничества: «сотовые операторы» присылают код, который дает доступ в приложения онлайн-банков

В Свердловской области выявили новый вид мошенничества. От лжеоператоров сотовой связи пользователям поступает информация о смене тарифного плана или истечении действия сим-карты, а затем отправляют на номер телефона код. После введения пользователем нужных цифр мошенники могут получить доступ к онлайн-банкам, аккаунту на «Госуслугах» и другим данным.

Клиенту звонят якобы из сотовой компании и сообщают, что от него поступила заявка на перевод номера телефона к другому оператору. Для повышения лояльности человеку предлагают сменить тариф на более выгодный. Либо – другой вариант – пользователю сообщают об истечении срока действия сим-карты. В обоих случаях с номера телефона, который выглядит как официальный, пользователю приходит код, который надо сообщить звонившему. На самом деле этот код является согласием клиента на переадресацию звонков и СМС на номер мошенников, рассказали в пресс-службе Уральского Главного управления Банка России.

Получив доступ к уведомлениям, злоумышленники могут авторизоваться в банковских приложениях и перевести деньги. Кроме того, такой код позволяет зайти на «Госуслуги», узнать паспортные данные, номера СНИЛС, ИНН, адрес регистрации. Это позволит оформить на ничего не подозревающего человека кредиты.

«Необходимо помнить, что номер мобильного телефона, как правило, является ключом к финансовым сервисам. Доступ к номеру надо беречь, как данные банковской карты. Не надо сообщать незнакомцам никакие коды и другую конфиденциальную информацию. Когда вам звонит сотовый оператор и сообщает о проблемах с вашим номером, лучше положить трубку и самостоятельно перезвонить по официальному номеру с сайта или из мобильного приложения организации», – подчеркнул эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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