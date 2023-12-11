На улице Вайнера откроют новогоднюю ярмарку

В креативном кластере «Домна» и у входа в него скоро начнет работать новогодняя ярмарка.

Как сообщает пресс-служба мэрии, десять дней – с 15 по 24 декабря – у входа в «Домну» будут работать ярмарочные домики. Основная часть маркета развернется в пространствах кластера с 15 по 17 декабря. Здесь будут продавать новогодние подарки, рождественские сладости, пряники, варенье, мед, керамические изделия, елочные игрушки, декоративные композиции, свечи, открытки.

Кроме того, на ярмарке пройдет серия мастер-классов (создание новогодних открыток и игрушек, роспись имбирного пряника и так далее) и лекций от стилистов и визажистов по образу на Новый год.

Часы работы ярмарки в «Домне»:

– 15 декабря – с 17:00 до 20:00;

– 16 и 17 декабря – с 11:00 до 19:00.

Уличная ярмарка:

– 15 декабря с 17:00 до 20:00;

– 16-17 декабря с 11:00 до 19:00;

– 18-22 декабря с 14:00 до 19:00;

– 23-24 декабря с 11:00 до 19:00.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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