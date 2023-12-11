Фотографический музей закроют на ремонт до конца 2024 года

В Екатеринбурге фотографический музей «Дом Метенкова» закроют на ремонт до конца 2024 года. Он будет работать до 27 декабря, а со следующего года переедет в Дом Маклецкого.

«На протяжении этого месяца мы планируем провести несколько обзорных экскурсий и разговоров с музейной командой в рамках действующих выставок: «Метенков и его виды Урала», «Негативы не уничтожаются», «Евгений Бирюков. Мудборд», «Фотография на память», «Фантомное свидетельство» и kkatardaan skla», – рассказали в пресс-службе музея.

После окончания работ «Дом Метенкова» вновь будет открыт по старому адресу: ул. Карла Либкнехта, 36.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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